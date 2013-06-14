14 июня 2013, 16:45Спорт
У здания ВГИКа оборудовали велопарковку
Фото: Sosedi.ru
Новая велостоянка появилась у здания Всероссийского государственного университета кинематографии им.С.А. Герасимова.
"У Института кинематографии появилась велостоянка и студенты уже паркуют там свои велосипеды. Инициатива, конечно, правильная. А то к столбу припарковываться - чревато. Можно остаться без столба, крепления и без железного коня собственно", - пишет жительница района Ростокино Мария Ионова.
Напомним, с 2013 года во многих районах столицы оборудуют велопарковки. В частности, с начала года оборудованные места для велосипедов появились на четырех перехватывающих парковках у станций метрополитена. У станции "Выхино" установили велопарковку на 180 мест, у "Зябликово" - 60, у "Шипиловской" - 40 и у "Строгино" - 10.
Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.