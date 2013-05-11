На столичных бульварах стартовал велопробег

Столичные велосипедисты открыли сезон

В Москве открылся велосезон. Большой городской праздник "Велобульвар" начался у Театра Советской армии. Двухколесному транспорту был дан зеленый свет в центре города, сообщает телеканал "Москва 24".

Для массовых катаний перекрыли часть Бульварного кольца. Принять участие в пробеге мог любой желающий.

Напомним, с 1 по 9 мая в столице прошло большое количество подобных мероприятий. Так, 5 мая в столице прошла престижная велогонка "Пять колец Москвы". В ней приняли участие профессиональные спортсмены со всего мира.