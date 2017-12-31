Умер заслуженный артист России Александр Шаврин

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Заслуженный артист России Александр Шаврин скончался после продолжительной болезни. Актеру академического театра им. Маяковского было 57 лет, сообщается на сайте театра.

Артист ушел из жизни 30 декабря. Прощание с ним состоится 2 января в театре имени Владимира Маяковского. Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения.

Шаврин известен не только по работе в театре, но и ролям в фильме "Водитель для Веры", в сериалах "Между нами, девочками" и "Адмирал".

В труппу театра им. В.Маяковского его приняли после окончания Высшего театрального училища им. Б.Щукина. В 2001 году Шаврин получил звание заслуженного артиста России.