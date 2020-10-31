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Культура

18:44

Актриса Галина Филимонова, сыгравшая в телеспектакле "А зори здесь тихие", скончалась

утраты культура

Фото: кадр из фильма "А зори здесь тихие", режиссер Иван Рассомахин

В возрасте 76 лет скончалась актриса петербургского Академического Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ), заслуженная артистка России Галина Филимонова. Об этом сообщили на странице театральной мастерской Юрия Красовского во ВКонтакте.

"Сегодня печальный день для нашей мастерской. Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской", – сказано в сообщении.

Там подчеркнули, что Галина Филимонова на протяжении многих лет воспитывала поколения артистов и режиссеров.

Галина Филимонова родилась в 1944 году в Санкт-Петербурге. В 1967 году она закончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1974 года начала служить в МДТ. Также она преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

В 1970 году Филимонова сыграла роль Риты в телеспектакле "А зори здесь тихие" режиссера Ивана Рассомахина.

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