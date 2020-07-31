Скончалась звезда сериала "Крепостная" Оксана Воронина

Фото: кадр из фильма "По законам военного времени", режиссер Максим Мехеда

Скончалась украинская артистка Оксана Воронина. Она умерла на 53-м году жизни, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на артистку Академического театра русской драмы Алису Тункевич.

Причина смерти звезды сериала "Крепостная" не сообщается. Время и место прощания с актрисой будут объявлены позже, сказала Тункевич.

Оксана Воронина родилась 11 ноября 1967 года на Украине. После окончания Киевского государственного института театрального искусства артистка работала в театре в Белгороде. С 2001 года Воронина выступала в театре Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

Актриса известна многим по картинам "Крепостная", "Гражданин Никто", "Легкая, как перышко", "Красота требует жертв", "Близко к сердцу", "Все равно тебя дождусь" и другим фильмам.