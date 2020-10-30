Скончался бывший солист Мариинского театра Селюцкий

Заслуженный деятель искусств России, бывший солист Мариинского театра и педагог Академии Русского балета имени Вагановой Геннадий Селюцкий скончался. Ему было 82 года, говорится в сообщении театра в Facebook.

"С прискорбием сообщаем, что вчера ушел из жизни заслуженный деятель искусств России, педагог и в прошлом солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий", – заявили представители учреждения.

Причина смерти Селюцкого сейчас не уточняется. В Мариинском театре выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам педагога и артиста.

Геннадий Наумович Селюцкий родился 23 декабря 1937 года. Был солистом балета Мариинского театра, балетным педагогом, профессором. В 1956 году он закончил Ленинградское хореографическое училище.

Начиная с 1963 года занимался преподавательской деятельностью. Стал заслуженным деятелем искусств Российской Федерации в 2000 году.