Скончался худруководитель проекта "Смешарики" Анатолий Прохоров

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Скончался художественный руководитель проекта "Смешарики" Анатолий Прохоров. Ему было 72 года. Об этом сообщил аниматор и режиссер Константин Бронзит на своей странице в Facebook.
"Какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель...", – написал Бронзит.
Анатолий Прохоров родился 17 июля 1948 года в Осло. После учебы в физическом факультете МГУ он работал в Институте физической химии АН СССР. В 1979 году возглавил Клуб пластического искусства ЦДРИ СССР.
В 2000 году он организовал Комиссию по цифровым экранным искусствам правления СК РФ. Прохоров являлся членом Евразийской телевизионной академии телевидения и радио и Экспертного совета министерства образования РФ по подготовке электронных учебных пособий.
Он находился на должности художественного руководителя студии компьютерной анимации "Петербург", анимационного проекта "Смешарики" и программы "Тушите свет", а также был руководителем медиалаборатории АНО "Интерньюс".
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