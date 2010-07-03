Умер народный художник России Валерий Кокурин

Во Владимире на 89-м году жизни скончался народный художник России, один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин, передает РИА Новости.
Во владимирском региональном отделении Союза художников России выразили соболезнования родным и близким покойного, добавив, что панихида состоится в Успенском соборе Княгинина монастыря в среду.
Валерий Кокурин родился 11 декабря 1930 года во Владимире. Учился в художественной студии, с 1954 года работал в реставрационных научно-производственных мастерских под началом архитектора и реставратора А. В. Столетова. В 1957 году Кокурина приняли в Художественный фонд Союза художников РСФСР, а в 1960 году – в члены Союза художников СССР.
В 2006 году художник стал лауреатом премии Союза художников России имени Грицая, а в 2010 году был награжден золотой медалью имени Сурикова ВТОО "Союз художников России".
Персональные выставки Кокурина четырежды проходили в Москве (1966, 2002, 2006, 2012), столько же раз – во Владимире (2001, 2002, 2007, 2010). Работы художника находятся в том числе в Третьяковской галерее, Русском музее и Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Его стиль в 60-х годах дал начало так называемому "владимирскому импрессионизму".
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