В Москве простились с писателем Владимиром Войновичем. Церемония прошла в Центральном доме литераторов, сообщает РИА Новости.

На сцене Большого зала установили открытый гроб, украшенный белыми цветами и венками. Проститься с писателем пришли Людмила Улицкая, журналист Борис Вишневский, писатель и журналист Виктор Шендерович, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, актер Вениамин Смехов, драматург Александр Гельман, этнограф Николай Руденский, член президиума Арбитражного третейского суда Андрей Нечаев, доктор философских наук Игорь Чубайс.

Похоронят Войновича на Троекуровском кладбище.

Войнович скончался на 86-м году жизни. Писатель известен своей ироничной антиутопией "Москва 2042" и трилогией о солдате Иване Чонкине. Песня на его стихи "Четырнадцать минут до старта" стала неофициальным гимном советских космонавтов.