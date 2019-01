Умер двукратный лауреат Grammy Джеймс Ингрэм

Американский певец Джеймс Ингрэм, который дважды получал премию Grammy, умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на близкую подругу исполнителя Дебби Аллен.

Причина кончины инструменталиста и продюсера, начавшего творческий путь в 1970-х годах, неизвестна.

Ингрэм стал популярным в 1980-х годах. За песню Just once, написанную в 1981 году, он удостоился престижной музыкальной премии Grammy. Спустя три года композиция How Do You Keep The Music Playing? принесла номинацию на "Оскар". А его песня Baby, Come To Me с певицей Патти Остин оказала на первом месте в чате "Биллборд."

Позже вместе с Дебби Аллен Ингрэм участвовал в постановке ряда мюзиклов.