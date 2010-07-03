Умер писатель Вячеслав Пьецух

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На 73-м году жизни скончался российский писатель Вячеслав Пьецух.

"Сегодня ночью умер Слава Пьецух, мой дорогой друг", – написал поэт Владимир Салимов на своей странице в соцсети Facebook.

Вячеслав Алексеевич Пьецух родился в 1946 году в Москве в семье кадрового офицера. В 1970 году окончил исторический факультет Московского педагогического института. Около десяти лет преподавал историю в средней школе. Первый рассказ написал в 1973 году.

Произведения Пьецуха публиковались в журналах "Новый мир", "Дружба народов", "Знамя", "Октябрь", "Волга", "Столица". Проза Пьецуха привлекла внимание английских, немецких, шведских, датских, итальянских и испанских переводчиков. Наибольшую популярность у читателей снискала повесть "Новая московская философия".

В числе его последних работ – произведения "Русские анекдоты", "Дурни и сумасшедшие. Неусвоенные уроки родной истории", "Деревенские дневники", "Догадки", сборник "Жизнь замечательных людей".