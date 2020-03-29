Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Ему было 66 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице в Twitter.

"Сегодня не стало Валентина Горбунова. В последний год Валентин Павлович тяжело болел. Мои соболезнования родным и близким", – написал мэр.

Собянин рассказал, что Горбунов находился на руководящей должности Мосгоризбиркома с середины 1990-х годов. За это время он внес огромный вклад в его становление.

Горбунов покинул пост Мосгоризбиркома 17 марта 2020 года. Тогда политик рассказал, что его решение связано с плохим самочувствием. Он напоминал, что уже находится на пенсии и сейчас в больнице.

Валентин Горбунов родился 28 июля 1953 года в Москве. Впервые он начал заниматься политической деятельностью с конца 1970-х годов. В начале своей карьеры он работал сотрудником аппарата ЦИК СССР.

С 1993 года Горбунов начал работать в Мосгоризбиркоме. И спустя два года – в 1995 году – он был избран председателем комиссии. Затем переизбирался каждые четыре года, последний раз политик переизбирался в 2016 году.

Горбунов отвечал за взаимодействие с Центральной избирательной комиссией (ЦИК), федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также за реализацию всех мероприятий, направленных на подготовку и проведение выборов.

