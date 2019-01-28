Умерла олимпийская чемпионка в лыжных гонках Нина Балдычева

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Нина Балдычева скоропостижно скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщает портал News.ru.

По данным портала, спортсменка умерла 27 января в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Федерация лыжных гонок России выразила соболезнования родным и близким знаменитой лыжницы. Дата и место похорон пока не известны.

За годы своей карьеры в спорте Нина Балдычева стала девятикратной чемпионкой СССР и дважды выигрывала чемпионаты мира. На Олимпиаде 1976 года в Инсбруке спортсменка завоевала золото в эстафете четыре по пять километров, а также бронзовую медаль в личной гонке. Кроме того, она выиграла серебряную награду в эстафете на ОИ-1980 в американском Лейк-Плэсиде.