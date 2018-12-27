В Риме скончался известный журналист Алексей Букалов

Журналист-международник Алексей Букалов, возглавлявший представительство ТАСС в Италии и Ватикане, умер в возрасте 78 лет.

По словам специалистов, именно Букалов открыл для российской журналистики довольно изолированное с информационной точки зрения пространство Ватикана. Он первым из российских журналистов не только работал в пуле папы Римского на протяжении 20 лет, но и сопровождал понтификов в их поездках за рубеж. Об этих путешествиях и общении с Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском журналист рассказал в книге "С понтификами по белу свету".

Помимо работы в Ватикане, Алексей Букалов известен как авторитетный исследователь творчества Александра Пушкина. В частности, он стал родоначальником нового направления в пушкинистике – "зарубежный Пушкин". Книга Букалова "Пушкинская Африка" посвящена вопросу об африканских корнях семьи поэта. Журналист также стал автором исследования "Пушкинская Италия".

Алексей Букалов родился в Ленинграде в 1940 году, однако, почти всю жизнь провел в Москве. Свою карьеру он начал как дипломат, но в конце 1980-х годов занялся журналистикой, в 1991 году возглавив итальянское представительство ТАСС.

Букалов является лауреатом целого ряда наград и премий. В их числе – орден Дружбы, "Золотой мост", медаль Пушкина, а также премии "Н. В. Гоголь в Италии" и национальной премии в области прессы "Искра".