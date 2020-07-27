Умерла голливудская актриса Оливия де Хэвилленд

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Скончалась актриса Оливия де Хэвилленд, известная ролью Мелани Гамильтон в фильме "Унесенные ветром", передает RT.

Как пишет издание Deadline, актриса ушла из жизни 25 июля во сне в своем доме в Париже в возрасте 104 лет. Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец Уолтер преподавал в британском колледже.

Когда брак родителей распался, будущая звезда вместе с матерью и сестрой переехала в Калифорнию. Хэвилленд завоевала две премии "Оскар" за фильмы "Каждому свое" и "Наследница", а также два "Золотых глобуса".

Стриминговая платформа HBO Max ранее удалила фильм "Унесенные ветром" из-за романтизации рабства. Позже сервис вернул картину в сопровождении мнения профессора, который перед началом поясняет спорные темы.

Лента "Унесенные ветром" (1939) создана по мотивам одноименного романа Маргарет Митчелл. В фильме рассказывается о судьбе жительницы южного штата Скарлетт О'Хары, столкнувшейся с ужасами Гражданской войны.