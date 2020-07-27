Умерла голливудская актриса Оливия де Хэвилленд

Фото: TASS/ZUMA
Скончалась актриса Оливия де Хэвилленд, известная ролью Мелани Гамильтон в фильме "Унесенные ветром", передает RT.
Как пишет издание Deadline, актриса ушла из жизни 25 июля во сне в своем доме в Париже в возрасте 104 лет. Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец Уолтер преподавал в британском колледже.
Когда брак родителей распался, будущая звезда вместе с матерью и сестрой переехала в Калифорнию. Хэвилленд завоевала две премии "Оскар" за фильмы "Каждому свое" и "Наследница", а также два "Золотых глобуса".
Стриминговая платформа HBO Max ранее удалила фильм "Унесенные ветром" из-за романтизации рабства. Позже сервис вернул картину в сопровождении мнения профессора, который перед началом поясняет спорные темы.
Лента "Унесенные ветром" (1939) создана по мотивам одноименного романа Маргарет Митчелл. В фильме рассказывается о судьбе жительницы южного штата Скарлетт О'Хары, столкнувшейся с ужасами Гражданской войны.
Сервис HBO Max возвращает фильм "Унесенные ветром"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: