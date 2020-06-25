Сервис HBO Max возвращает фильм "Унесенные ветром"

Фото: кадр из фильма "Унесённые ветром", режиссер Виктор Флеминг

Стриминговая платформа HBO Max возвращает фильм "Унесенные ветром", который ранее сняли из-за расовых тем. Об этом сообщает News.ru.

Как отмечается, пользователям фильм станет доступен в ближайшее время, однако картина будет сопровождаться дисклеймером и контекстом.

Перед началом фильма пользователям продемонстрируют выступление профессора Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт. В ролике профессор пояснит спорные темы в картине и расскажет историю расовых тем в "Унесенных ветром".

Лента "Унесенные ветром" создана по мотивам одноименного романа Маргарет Митчелл. В киноленте рассказывается о судьбе жительницы южного штата Скарлетт О'Хары, столкнувшейся с ужасами Гражданской войны.

Решение убрать фильм с сервиса было вызвано протестами, которые возникли в результате смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан в Миннеаполисе, штате Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов. Видео задержания опубликовали в Facebook. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники.

Протесты распространились на территорию всей страны. В связи с беспорядками в Вашингтоне и Нью-Йорке был введен комендантский час. Пентагон направил 1,6 тысячи военных в столицу США.