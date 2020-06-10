Сервис HBO Max удалил фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем

Фото: кадр из фильма "Унесенные ветром", режиссер Виктор Флеминг

Фильм "Унесенные ветром" был удален из сервиса HBO Max в связи с романтизацией расизма. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Киноленту и до этого критиковали за отсутствие осуждения угнетения на почве цвета кожи. Например, сценарист Джон Ридли отмечал, что "Унесенные ветром" и вовсе увековечивает расизм, прославляя порядки южных штатов до Гражданской войны в США.

Решение убрать фильм с сервиса было вызвано протестами, которые возникли в результате смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Позже стало известно, что кинокартину могут вернуть, пометив ее как фильм, имеющий "противоречивые темы".

Лента "Унесенные ветром" создана по мотивам одноименного романа Маргарет Митчелл. В киноленте рассказывается о судьбе жительницы южного штата Скарлетт О'Хары, столкнувшейся с ужасами Гражданской войны.

Фильм был снят в 1939 году и стал первой цветной полнометражной картиной. Денежный сбор составил 3,5 миллиарда долларов, что сделало киноленту самой кассовой в истории кинематографа США. Актриса Хэтти Макдэниел после съемок в "Унесенных ветром" стала первой афроамериканкой, которая была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана".

Беспорядки в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан в Миннеаполисе, штате Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов. Видео задержания опубликовали в Facebook. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники.

Протесты распространились на территорию всей страны. В связи с беспорядками в Вашингтоне и Нью-Йорке был введен комендантский час. Пентагон направил 1,6 тысячи военных в столицу США.

По состоянию на 3 июня в США задержано более 9 тысяч человек с момента начала протестов. Больше всего захваченных полицией оказалось в Лос-Анджелесе (2,7 тысячи человек). В Нью-Йорке арестовано около 1,5 тысячи протестующих.