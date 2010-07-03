Умер актер из "Зачарованных" Билли Драго

Фото: кадр из сериала “Зачарованные”, создатель Констанс М. Бёрдж

Американский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, умер. Ему было 73 года, сообщает The Sun.

По данным издания, актер умер от инсульта.

Уильям Юджин Берроуз родился 30 ноября 1945 года, актерскую карьеру начал в 1979 году.

Он известен ролью демона Барбаса в сериале "Зачарованные". Также актер снимался в сериалах "Сверхъестественное" и "Секретные материалы".