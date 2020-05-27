Скончался лауреат Нобелевской премии Оливер Уильямсон

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В Калифорнии умер американский социолог Оливер Уильямсон. Он ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает "Газета.ру".

Сообщения о смерти Уильямсона подтвердили в Калифорнийском университете в Беркли, где он преподавал на протяжении практически 30 лет.

Уточняется, что социолог посвятил себя исследованиям внутренней работы бизнеса, правительственных институтов, совместных предприятий и других организаций.

Известно, что в 2009 году Оливер Уильямсон стал обладателем Нобелевской премии по экономике. Награду он получил совместно с Элинор Остром за вклад в изучение вопроса регулирования бизнеса и природы доверия в экономической сфере.