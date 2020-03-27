Умер режиссер Владимир Любомудров

Фото: кадр из фильма "Завещание", режиссер Игорь Гостев

Умер кинорежиссер и сценарист Владимир Любомудров, сообщает Агентство "Москва". Он ушел из жизни 27 марта в возрасте 80 лет.

Любомудров известен по фильмам "Ищи ветра...", "Романс", "Кавалеристы", "Наследник". Также он был постановщиком трюковых конных сцен в кинофильмах "Война и мир" Сергея Бондарчука и "Андрей Рублев" Андрея Тарковского. В последнем он же сыграл роль татарина.

Владимир Любомудров в 1969 году закончил факультет журналистики МГУ, в 1971 году – высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР.