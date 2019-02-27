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14:45

Умер барабанщик культовой группы The Cure

утраты культура

14:45

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Фото: ТАСС/imago stock&people

Британский музыкант Энди Андерсон скончался на 69-м году жизни. Об этом в микроблоге Twitter сообщил коллега артиста Лол Толхерст.

"Энди Андерсон был настоящим джентльменом и великим музыкантом, с блестящим чувством юмора, которое он сохранял до самого конца", – написал Толхерст. Уточняется, что у артиста был диагностирован рак четвертой степени.

Андерсон известен как барабанщик рок-группы The Cure, участвовал в записи пятого студийного альбома The Top и синглов Love Cats и The Caterpillar, а также появился на концертном альбоме Concert: The Cure Live. Он покинул коллектив в 1984 году. В последние годы выступал соло.

утраты культура

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