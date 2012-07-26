Скончался режиссер и продюсер Александр Михайлов

26 июля в столичном Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова из-за проблем с кровообращением скончался известный продюсер и режиссер Александр Михайлов, сообщает РБК.

Режиссер умер в возрасте 58 лет после продолжительной болезни. Еще в середине июня Михайлова доставили в центр имени Пирогова из-за нарушения кровообращения нижних конечностей. У режиссера началась гангрена, ему пришлось ампутировать обе ноги.

"После ампутации обеих ног Александр Витальевич, казалось, пошел на поправку, его перевели из реанимации в обычное отделение, но затем его состояние резко ухудшилось. В 4 утра во вторник его сердце остановилось", - сообщает Life News со ссылкой на слова сотрудника медицинского центра.

Александр Михайлов родился 21 сентября 1954 года. Окончил Московский институт культуры. Много лет работал в театре, пройдя путь от монтировщика декораций до директора. Большая часть его карьеры связана с кинематографом – Михайлов десять лет проработал на студии «Мосфильм». В 90-е годы участвовал в создании киностудии «12а» Фонда развития кино и телевидения для детей и юношества (Фонд Ролана Быкова). Впоследствии стал ее директором.

Михайлов продюсировал такие фильмы, как «Облако-рай», «Простодушный», «Вечерний звон», «Менялы». Совместно с режиссером Эдуардом Реджептовым снял фильм «Блюз опадающих листьев». За фильм «Виски с молоком» режиссер получил приз XIX фестиваля «Виват кино России!».