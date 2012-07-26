Скончался режиссер и продюсер Александр Михайлов

26 июля 2012, 17:39
26 июля в столичном Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова из-за проблем с кровообращением скончался известный продюсер и режиссер Александр Михайлов, сообщает РБК.
Режиссер умер в возрасте 58 лет после продолжительной болезни. Еще в середине июня Михайлова доставили в центр имени Пирогова из-за нарушения кровообращения нижних конечностей. У режиссера началась гангрена, ему пришлось ампутировать обе ноги.
"После ампутации обеих ног Александр Витальевич, казалось, пошел на поправку, его перевели из реанимации в обычное отделение, но затем его состояние резко ухудшилось. В 4 утра во вторник его сердце остановилось", - сообщает Life News со ссылкой на слова сотрудника медицинского центра.
Александр Михайлов родился 21 сентября 1954 года. Окончил Московский институт культуры. Много лет работал в театре, пройдя путь от монтировщика декораций до директора. Большая часть его карьеры связана с кинематографом – Михайлов десять лет проработал на студии «Мосфильм». В 90-е годы участвовал в создании киностудии «12а» Фонда развития кино и телевидения для детей и юношества (Фонд Ролана Быкова). Впоследствии стал ее директором.
Михайлов продюсировал такие фильмы, как «Облако-рай», «Простодушный», «Вечерний звон», «Менялы». Совместно с режиссером Эдуардом Реджептовым снял фильм «Блюз опадающих листьев». За фильм «Виски с молоком» режиссер получил приз XIX фестиваля «Виват кино России!».
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: