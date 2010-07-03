Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах

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На 70-м году жизни в Москве скончался ученый-атомщик Ярослав Штромбах. Об этом сообщили в НИЦ "Курчатовский институт", где он работал помощником президента по направлению "Ядерные технологии".

Ярослав Штромбах – признанный авторитет в области ядерной энергетики. Родился в Ленинграде. Выпускник МГТУ имени Баумана. Доктор технических наук, профессор, был членом президиума научно-технического совета госкорпорации "Росатом". Являлся профессором кафедры физического материаловедения Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Его научные интересы были связаны с исследованиями и разработками в областях атомной энергетики, реакторного материаловедения, радиационной физики твердого тела и радиационных нанотехнологий, новых материалов для атомной энергетики и промышленности, научно-технической поддержки эксплуатации, модернизации и продления ресурса оборудования действующих АЭС.

Ярослав Штромбах был лауреатом Государственной премии в области науки и технологий. В 2018 году за выдающиеся заслуги он был награжден орденом Александра Невского.