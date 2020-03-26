В возрасте 37 лет умер актер Сергей Смирнов

Фото: teatrarmii.ru
Актер Театра Российской армии Сергей Смирнов скончался в возрасте 37 лет после тяжелой болезни.
Как говорится на сайте театра, он умер после тяжелой болезни. Отмечается, что он посвятил театру 17 лет.
Смирнов окончил Высшее Театральное училище имени Щепкина. в Театре Российской армии исполнил более 30 ролей.
В частности, он сыграл Гарольда в "Школе любви", короля Франции в "Элинор и ее мужчины", Фигаро в "Севильском цирюльнике" и маркиза де Шарон в "Кабале святош".
После окончания режиссерского курса Бориса Морозова в ГИТИСе дебютировал в театре как режиссер, поставив спектакли "Удивительные приключения Маши и Вити" и "Похищение".
Также он озвучил около 400 иностранных фильмов. Так, его голосом говорит Человек-паук и Кристиан Грей в "50 оттенков серого".