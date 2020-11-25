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Культура

04:55

Скончалась автор известного учебника английского языка Наталья Бонк

утраты культура образование

Фото: ITAR-TASS/Алексей Филиппов

Скончалась автор популярной методики преподавания английского языка Наталья Бонк. Об этом информирует Литературный институт имени Горького.

Уточняется, что педагог ушла из жизни в возрасте 96 лет.

"Наталья Александровна была единственным, неповторимым и замечательным педагогом, работавшим в нашем институте с 1993 года. <...> Всем, кто ее знал, никогда не забыть ее солнечной улыбки, чувства юмора и щедрости во всем", – сообщается в Twitter.

Наталья Бонк родилась в Москве. В начале Великой Отечественной войны она поступила в Педагогический институт иностранных языков.

До 1993 года она работала в Академии внешней торговли РФ. Вместе с коллегами Бонк стала автором учебника по английскому языку.

В конце 90-х годов вместе с дочерью Ириной Бонк написала другой популярный учебник "Английский шаг за шагом".

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