Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

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Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался в Каире в возрасте 91 года, передает РИА Новости.

Он правил страной 30 лет – с 1981 по 2011 год. В 2011-м после волны демонстраций Мубарак подал в отставку. Бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении около шести лет, в 2017-м его оправдали.

Последние годы Мубарак жил уединенно с семьей, воздерживаясь от общения с прессой. В январе 2020 года сын экс-президента рассказал, что отцу сделали операцию. Он добавил, что тот находится в стабильном состоянии.