Переводчик фильмов Юрий Живов умер 62-м году жизни

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Переводчик иностранных фильмов Юрий Живов умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил двоюродный брат переводчика Андрей Дольский.

По его словам, смерть наступила 22 августа.

"К сожалению, скоропостижно скончался любимый переводчик фильмов очень многих. Юрий Живов", – написал Дольский в соцсети "ВКонтакте".

Живов перевел и озвучил в общей сложности более 1,3 тысячи зарубежных фильмов. Среди его работ "Челюсти", некоторые фильмы о Джеймсе Бонде. Его первыми работами были "Любовник леди Чаттерлей", "Вой" и "Исповедь чистильщика окон". в 1993 году начал переводить фильмы на видеокассетах для студий и частных заказчиков.

Похороны Юрия Живова пройдут в воскресенье, 25 августа.