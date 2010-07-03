Умер создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский

В Санкт-Петербурге скончался оператор Сергей Дубровский. Он известен как автор видеоклипов для Натальи Ветлицкой, Филиппа Киркорова, Владимира Преснякова-младшего, Маши Распутиной и Жасмин.
"Он был талантлив, образован, очень скромен и деликатен. Он видел мир через видоискатель совсем иначе, чем большинство", – написал на своей странице в соцсети Facebook продюсер Сергей Кальварский. Причина смерти оператора не уточняется.
Похоронить его планируют на Пискаревском кладбище, место и время прощания пока не определено.
Дубровский начинал телеоператором на Ленинградском телевидении ("Пятое колесо"). В 1987 году окончил операторский факультет ВГИКа. Работал в документальном и игровом кино, был соучредителем студии "Квадрат фильм". Лауреат международных фестивалей документального кино. В числе его работ – сериалы "Подлинная история поручика Ржевского", "Русский дубль", "Планета православия", фильмы "Небокребы Москвы", "Охотники на мамонтов".
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