Умерла лектор-музыковед Московской филармонии Светлана Виноградова

Заслуженный деятель искусств России, ведущий лектор-музыковед Московской филармонии Светлана Виноградова умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Виноградовой не стало 23 января. В сообщении о смерти лектора сказано, что она была блестящим оратором, яркой личностью и энциклопедически образованным человеком. "Она никогда не останавливалась на достигнутом, предпочитала трудные пути проторенным дорогам и сиюминутным успехам", – отметили в пресс-службе.

Творческая деятельность выпускницы ЦМШ и Московской консерватории продолжалась около 70 лет. Концерты Виноградовой застали несколько поколений меломанов. Коллеги и слушатели лектора запомнили ее как требовательного к себе человека, раскрывавшего тайны языка музыки.

Со времен студенчества Виноградова начала работать консультантом Всесоюзного Дома народного творчества имени Крупской. В 1955 стала лектором Московской филармонии, а в 1966 – преподавателем кафедры журналистики МГУ. Она же была первым музыкальным комментатором Центрального телевидения.

Светлана Виноградова – заслуженный деятель искусств России, лауреат премии правительства Москвы, кавалер Ордена Дружбы, член Союза композиторов России. Награждена орденом Почета за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.