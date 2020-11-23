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Культура

13:41

Во Львове началось прощание с Виктюком

утраты культура

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Во Львове проходит прощание с театральным режиссером Романом Виктюком. Об этом сообщает "Интерфакс".

Гроб с телом деятеля культуры доставили в центр города, в здание Первого театра – здесь Виктюк начал творческую деятельность, когда учреждение еще носило звание Львовского театра юного зрителя.

В театральном здании проходит гражданская панихида.

Романа Виктюка похоронят на Лычаковском кладбище после заупокойной литургии в Церкви святого Андрея. Тело режиссера поместят в семейный склеп.

Театральный режиссер скончался во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет. Причиной его смерти стала тромбоэмболия. На минувшей неделе прощание с Виктюком состоялось в Москве.

Режиссер родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1956 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. После Виктюк работал в труппе Львовского театра юного зрителя.

Свою антрепризу ему удалось открыть в 1991 году. Спустя пять лет она получила государственный статус.

В Москве простились с Романом Виктюком

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