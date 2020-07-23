Скончался народный поэт Карачаево-Черкесии Назир Хубиев

Фото: vk.com/lermontov_museum1912
Народный поэт Карачаево-Черкесской Республики, член Союза писателей СССР Назир Хубиев скончался на 86-м году жизни, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.
"Ушел из жизни народный поэт Карачаево-Черкесии, член Союза писателей СССР и РФ Назир Ахияевич Хубиев, чье творчество – духовное достояние и наследие республики", – написал он.
Темрезов отметил искренность и народный характер произведений автора и напомнил, что творческий путь Хубиева начался после войны и депортации. Руководитель Карачаево-Черкесской Республики также выразил соболезнования родным и близким поэта.
"Выражаю искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Назира Ахияевича. Это невосполнимая утрата для всех жителей Карачаево-Черкесии", – заявил Темрезов.
Назир Хубиев родился 30 июня 1934 года в ауле Верхняя Теберда. Окончил школу в Киргизии, учился на факультете филологии в Карачаево-Черкесском госуниверситете. Свои стихи автор писал как на русском, так и на карачаевском языках.
Хубиев много работал в качестве корреспондента газеты "Къарачай", был редактором районного радио. Помимо этого, поэт переводил на родной язык произведения известных авторов.
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