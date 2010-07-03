В США скончался актер из фильмов о Джеймсе Бонде

Фото: кадр из фильма “Живи и дай умереть”, режиссер Гай Хэмилтон

В Соединенных Штатах на 93-м году жизни скончался актер кино и телевидения Дэвид Хедисон, передает "Интерфакс".

О кончине актера 18 июля сообщила его семья. Причины смерти не уточняются.

Хедисон родился 20 мая 1927 года в Провиденсе, штате Род-Айленд, в семье эмигрантов-армян. Он исполнил роль оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах из цикла о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть" 1973 года и "Лицензия на убийство" 1989 года. Также актер известен по своим ролям в телесериалах "Она написала убийство" (1986, 1989), "Лицо без маски" (1984), "Затерянный мир" (1960), "Перри Мэйсон" (1962) и "Муха" (1958).

Ранее стало известно, что на 83-м году жизни в Минске скончался актер Август Милованов, известный по ролям в сериалах "Бронзовая птица", "Закон", а также в фильмах "Государственная граница" и "Записки юного врача".