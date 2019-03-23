Умерла первая исполнительница песни "Спят усталые игрушки"

Популярная советская певица Валентина Дворянинова, первая исполнившая песню "Спят усталые игрушки", скончалась на 92-м году жизни. Об этом "Российской газете" рассказала подруга певицы Ольга Диктович.
"Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время", – отметила женщина.
Прощание с певицей пройдет в понедельник, 25 марта, в зале Митинского крематория.
Валентина Дворянинова родилась в городе Дятьково (Брянская область). Окончила музыкальное училище при консерватории в Москве. Являлась солисткой оркестра Олега Лундстрема, а также сотрудничала с классиками советской песни: Андреем Эшпаем, Яном Френкелем и Андреем Петровым.
В 1964 году Дворянинова записала знаменитую песню "Спят усталые игрушки" из детской передачи "Спокойной ночи малыши". Она звучала в эфире на протяжении 12 лет.
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