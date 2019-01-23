Фантаст Михаил Ахманов умер в Петербурге

Писатель-фантаст Михаил Ахманов, настоящая фамилия которого – Нахмансон, умер на 74-м году жизни. О кончине литератора на своей странице в Facebook написал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

По словам парламентария, Ахманов ушел из жизни еще 10 января. Вишневский признался, что считал фантаста своим другом и одним из любимых писателей. Кроме того, он ставил Ахманова в один ряд с братьями Стругацкими. "У меня есть почти все его книги. Читать и перечитывать их – наслаждение", написал Вишневский.

Нахмансон родился в Ленинграде 29 мая 1945 года в семье военного врача. В 1971 году он стал кандидатом физико-математических наук, а затем занялся переводами произведений английских и американских фантастов и писательской деятельностью.

Первый роман Ахманова под названием "Скифы пируют на закате" был издан в 1996 году. Он также писал исторические и приключенческие романы и был автором ряда пособий для больных сахарным диабетом. Две книги написаны в соавторстве с зарубежными писателями.