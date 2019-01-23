Фантаст Михаил Ахманов умер в Петербурге

Писатель-фантаст Михаил Ахманов, настоящая фамилия которого – Нахмансон, умер на 74-м году жизни. О кончине литератора на своей странице в Facebook написал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
По словам парламентария, Ахманов ушел из жизни еще 10 января. Вишневский признался, что считал фантаста своим другом и одним из любимых писателей. Кроме того, он ставил Ахманова в один ряд с братьями Стругацкими. "У меня есть почти все его книги. Читать и перечитывать их – наслаждение", написал Вишневский.
Нахмансон родился в Ленинграде 29 мая 1945 года в семье военного врача. В 1971 году он стал кандидатом физико-математических наук, а затем занялся переводами произведений английских и американских фантастов и писательской деятельностью.
Первый роман Ахманова под названием "Скифы пируют на закате" был издан в 1996 году. Он также писал исторические и приключенческие романы и был автором ряда пособий для больных сахарным диабетом. Две книги написаны в соавторстве с зарубежными писателями.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.