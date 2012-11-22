Милиция выясняет причины смерти сценариста "Городка" Яна Гельмана

Близкие Яна Гельмана утверждают, что его убили

Известный КВНщик и сценарист юмористических программ Ян Гельман скончался в Одессе.

Артиста нашли на улице в бессознательном состоянии 16 ноября. Он был госпитализирован, а спустя два дня он умер в реанимации.

Близкие люди Гельмана утверждают, что его убили. По одной из версий, Гельман скончался от удара по голове тяжелым предметом: врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму.

Однако милиция Украины версию убийства отрицает. По другой версии, сценарист пострадал от неудачного падения в состоянии алкогольного опьянения.

Ян Гельман родился 12 марта 1951 года. Он участник команды КВН "Одесские джентльмены", которая трижды становилась чемпионом СССР. Также он был сценаристом и шеф-редактором многих юмористических программ, в том числе "Городка", "Утренней почты" и "Голубого огонька". В 2007 году Гельман получил премию "ТЭФИ" как сценарист программы "Городок".

Напомним, 11 ноября программа "Городок" понесла еще одну потерю - скончался народный артист России Илья Олейников.

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