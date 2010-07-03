Умер академик РАН Сергей Федотов

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Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89 году жизни.

Как говорится на сайте Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, он умер в столице после тяжелой болезни в ночь на 20 августа.

Коллеги выразили соболезнования родным, близким и друзьям академика. Федотов – вулканолог и сейсмолог, доктор физико-математических наук и академик.

Являлся советником РАН и главным научным сотрудником Института вулканологии и сейсмологии.