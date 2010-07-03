Умер шеф-редактор передачи "Пусть говорят" на Первом канале Денис Коновалов. Ему было 29 лет. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

"Ушел из жизни журналист Денис Коновалов, шеф-редактор программы "Пусть говорят". Ушел слишком рано", – сказано в сообщении.

В сообщении коллег журналиста говорится, что Денис очень любил телевидение и был "душой программы". Он переживал за героев передачи и был рад оказать помощь абсолютно каждому, что делало его счастливым.

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Оксана Шмелева рассказала, что Денис очень любил программы, в которых помогали людям и находили родственников. По ее словам, ему подобные темы всегда удавались, между собой они подобные передачи называли "программа-помощь".

Ведущий передачи "Пусть говорят" Дмитрий Борисов отметил, что Денис мог найти общий язык с совершенно разными людьми, уточнив, что для каждого героя программы он "становился своим". Он назвал смерть журналиста большой утратой для всех, кто был знаком с ним.

"В моей памяти, Денис, ты остался человеком, главное. Спасибо тебе за все", – сказал народный артист РФ Иван Краско.