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12:59

Умер актер Денис Кмит

утраты культура

12:59

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Фото: ТАСС/Юрий Машков

Умер российский актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82". Об этом в Facebook сообщил продюсер Вячеслав Шмыров.

По его словам, артист более 30 лет был прикован к инвалидному креслу, получив травму позвоночника. Кмиту было 59 лет.

Фильм "Спортлото-82" вышел на экраны в 1982 году. Кмит исполнил роль жениха девушки Тани, которая едет к нему на отдых. Серьезную травму он получил после съемок.

Позднее актер сыграл роли в фильме "Ка-ка-ду" и сериале "Поворот ключа", занимался поэзией и изобразительным искусством.

утраты культура

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