В Петербурге скончался народный артист России Николай Боярчиков

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Известный хореограф, лауреат государственной премии России Николай Боярчиков скончался в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Народному артисту РФ было 84 года. Он был тяжело болен.

Николай Боярчиков – кавалер ордена Дружбы и ордена Почета. Трижды он удостаивался высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".

Среди его постановок балеты "Деревянный принц", "Царь Борис", "Слуга двух господ". Он создал балеты на литературные сюжеты "Разбойники", "Макбет", "Женитьба", "Тихий Дон". Государственную премию России он получил за создание балетов "Ромео и Джульетта" и "Слуга двух господ".