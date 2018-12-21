Скончался худрук "Нового Арт Театра" Дмитрий Калинин

Актер и режиссер Дмитрий Калинин, основавший московский "Новый Арт Театр" умер на 53-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя театра.

Калинина не стало 20 декабря. В последние месяцы драматург тяжело болел. Прощание с ним состоится 24 декабря в "Новом Арт Театре". О месте похорон станет известно позже.

24 года назад Калинин организовал детскую театральную студию "Я сам Артист", а затем открыл одноименный театр. В 1997-м стал режиссером серии программ "Спокойной ночи, малыши!". Постановки режиссера шли в Театре имени Вахтангова, театре "Школа современной пьесы" и других.