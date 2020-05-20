Умер режиссер Владимир Голуб

Фото: кадр из фильма "Последние залпы", режиссер Леон Сааков

В Санкт-Петербурге умер заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб, сообщает "Газета.ру".

Он ушел из жизни 18 мая после продолжительной болезни. Голубу было 82 года. О месте и времени похорон станет известно позже.

Голуб родился в 1937 году. В 1970 году окончил режиссерский факультет Театрального училища имени Бориса Щукина в Москве.

Служил он в Александринском театре в Санкт-Петербурге. За 19 лет своей работы режиссер поставил 16 спектаклей. Среди них "Торможение в небесах" (1988), "Александр Невский" (1991), "Картины московской жизни" (1993), "Поклонимся великим тем годам..." (спектакль-концерт, 1995), "На всякого мудреца довольно простоты" (2002), "Тринадцатый номер" (2003).