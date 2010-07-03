Умер оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался в Москве в возрасте 47 лет. Об этом сообщается на сайте Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Как уточнили в театре, певец ушел из жизни минувшей ночью.
"Сергей Балашов относился к тому типу артистов, которых в театре по праву считают незаменимыми", – сказано в сообщении. Коллеги исполнителя отметили, что почти 20 лет он был ведущим солистом, которого высоко ценили как критики, так и публика.
Панихида пройдет в четверг, 21 марта, на основной сцене театра. Церемония начнется в 11:00.
Как рассказали в театре, Балашов с успехом выступал в различных музыкальных жанрах – "от изысков старинной оперы до оперы ХХ века". Он активно работал с приглашенными режиссерами: Адольфом Шапиро, Михаилом Бычковым, Геннадием Тростянецким, Кристофером Олденом. В последние годы солист также выступал в качестве контратенора: он исполнял партии в барочных операх и кантатах.
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