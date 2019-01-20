Режиссер-документалист Рашид Давлетшин скончался в Перми

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В Перми в возрасте 63 года скончался режиссер-документалист Рашид Давлетшин, сообщается на сайте Пермского государственного института культуры.

Доцент кафедры "Режиссуры и мастерства актера" ушел из жизни 19 января. Дата и время похорон будут известны позже.

Рашид Давлетшин в 1979 окончил Московский государственный институт культуры как режиссер-руководитель самодеятельной кино-фотостудии. Он работал в Комитете по телевидению и радиовещанию Перми и снял более 30 документальных и научно-популярных фильмов.

Среди них такие картины как "Улочка", "Бурозубки", "Отвори мне дверь покаяния", "Танго для "ЗК" и другие. С 2010 года он занимал должность доцента кафедры журналистики ПГНИУ.