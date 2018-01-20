Стали известны дата и место похорон Долорес О'Риордан

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Солистку ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан похоронят 23 января на ее родине в ирландском графстве Лимерик.

21 января пройдет церемония прощания с певицей в церкви святого Иосифа в Лимерике, сообщает издание Irish Times. 23 января состоится заупокойная месса в церкви святого Эльве в Баллибрикене на юго-западе страны, присутствовать на ней будут только семья и друзья О'Риордан.

О смерти Долорес О'Риордан стало известно 15 января, она скончалась в Лондоне. Ранее она планировала записать новую версию песни Zombie для группы Bad Wolves. Появлялась также информация о том, что в последние недели певица пребывала в депрессии и страдала от болей в спине.

Следующее заседание в рамках дознания по делу о кончине О'Риордан назначено на 3 апреля. Полиция Лондона не рассматривает смерть певицы как подозрительную.