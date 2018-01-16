Долорес О'Риордан страдала депрессией – СМИ

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Ирландская певица, солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан, скончавшаяся в возрасте 46 лет, в последние недели пребывала в депрессии и страдала от болей в спине.

Как сообщает портал TMZ со ссылкой на друзей исполнительницы, в 2013 году она предприняла попытку суицида из-за депрессии. У О'Риордан диагностировали маниакально-депрессивный психоз. Сама певица считала, что причина ее проблем – пережитое в 8 лет насилие со стороны хорошо знакомого человека. Она не раз упоминала этот случай в прессе.

О смерти Долорес О'Риордан стало известно 15 января, это произошло в Лондоне. В полиции не назвали причину ее смерти, на начальном этапе она расценивается как необъяснимая. Появилась также информация о том, что певица О'Риордан собиралась записать новую версию песни Zombie для группы Bad Wolves.