Скончался балетмейстер Ярослав Сех

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Заслуженный артист РСФСР, балетмейстер Ярослав Сех скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте Российского института театрального института.

"Сегодня на 91-м году жизни не стало нашего любимого мастера, много лет танцевавшего на сцене Большого театра, заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Ярослава Даниловича Сеха", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Сех создал образы Меркуцио в "Ромео и Джульетте", Байтемира в "Асель", Данилы в "Каменном цветке" и Маэстро в "Паганини" на сцене Большого театра.

"Ярослав Сех – выдающийся педагог, на протяжении почти полувека он воспитывал педагогов балета на балетмейстерском факультете ГИТИСа, и летом этого года вместе с Еленой Андриенко они набрали новый курс. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Ярослава Даниловича, всем нам", – заявили в ГИТИСе.

Ярослав Сех окончил Московское хореографическое училище в 1951 году. Он бил солистом Большого театра с 1951 по 1973 года. В 1971 году Сех окончил балетмейстерский факультет ГИТИСа. С 1975 года он преподавал на нем, а в 1989 году был удостоен звания профессора.