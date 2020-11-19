Прощание с Сергеем Бархиным состоится 21 ноября

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Прощание с народным художником РФ Сергеем Бархиным состоится 21 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств.

"Прощание с академиком РАХ Сергеем Бархиным пройдет 21 ноября в Театре Маяковского", – сообщили в учреждении.

Сергей Бархин скончался на 83-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Он родился 31 марта 1938 года, учился в МАРХИ, занимался архитектурой и книжной иллюстрацией. Работал в крупнейших театрах столицы, был главным художником Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, в 1995–2000 годах являлся художественным руководителем – сценографом Большого театра.