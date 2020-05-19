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В мире

12:07

Актер из фильма "Сумерки" умер в возрасте 30 лет

утраты культура за рубежом

Фото: соцсети

Американский актер Грегори Тайри Бойс умер в возрасте 30 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на публикацию его матери в Facebook.

Его нашли мертвым в собственной квартире в Лас-Вегасе вместе с 27-летней девушкой. Причина смерти в настоящий момент неизвестна. Правоохранительные органы также обнаружили белое порошкообразное вещество на месте происшествия, сообщает издание TMZ.

Бойс получил известность, снявшись в эпизодической роли в фильме "Сумерки". В нем он, играя старшеклассника Тайлера Кроули, чуть не сбил главную героиню киноленты Беллу Свон. Кроме того, он снялся в короткометражном фильме "Апокалипсис".

По словам матери актера, перед смертью он планировал открыть ресторан куриных крыльев, в которых изделия назывались бы в честь знаменитых американских исполнителей рэпа.

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