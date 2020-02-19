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Общество

19 февраля, 11:18

Скончался скульптор Анатолий Бичуков

утраты общество культура

Фото: ТАСС/Фотохроника/Сергей Калачев

В Москве ушел из жизни народный художник РСФСР, скульптор Анатолий Бичуков. Ему было 84 года.

"Анатолий Андреевич скончался, о дате и времени прощания сообщим позже", – приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы Российской академии художеств.

С 1967 года Анатолий Бичуков являлся членом Союза художников СССР, в 2001 году стал академиком и вице-президентом Российской академии художеств. На его счету свыше 50 памятников и скульптур, установленных не только в столице и городах России, но и за пределами страны.

Так, среди значимых работ скульптора – памятник Феликсу Дзержинскому во дворе здания ГУВД Москвы на Петровке, "Памятник защитникам земли Российской" на Поклонной горе, памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре, маршалу Георгию Жукову в Одинцове и многие другие.

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