Скончался скульптор Анатолий Бичуков

Фото: ТАСС/Фотохроника/Сергей Калачев

В Москве ушел из жизни народный художник РСФСР, скульптор Анатолий Бичуков. Ему было 84 года.

"Анатолий Андреевич скончался, о дате и времени прощания сообщим позже", – приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы Российской академии художеств.

С 1967 года Анатолий Бичуков являлся членом Союза художников СССР, в 2001 году стал академиком и вице-президентом Российской академии художеств. На его счету свыше 50 памятников и скульптур, установленных не только в столице и городах России, но и за пределами страны.

Так, среди значимых работ скульптора – памятник Феликсу Дзержинскому во дворе здания ГУВД Москвы на Петровке, "Памятник защитникам земли Российской" на Поклонной горе, памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре, маршалу Георгию Жукову в Одинцове и многие другие.