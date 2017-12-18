Скончался соавтор музыки к сериалу "Конь БоДжек"

18 декабря, 13:06
Фото: кадр из видео Laura Torell/Youtube
Саксофонист Ральф Карни, который прославился как соавтор музыки к анимационному сериалу "Конь БоДжек", скончался в США на 62-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".
Факт кончины музыканта подтвердил его племянник Патрик Карни из группы The Black Keys. Уточняется, что Ральф Карни ушел из жизни в Портленде в окружении родных.
Свою музыкальную карьеру Ральф Карни начал в середине 1970-х годов. Саксофонист работал с крупными музыкантами, в частности, стал известен благодаря плодотворному сотрудничеству с певцом Томом Уэйтсом при записи альбомов Rain Dogs, Bone Machine и Black Rider. Прославившее его музыкальное вступление к шоу "Конь БоДжек" Карни сочинил совместно с племянником.
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