Скончался соавтор музыки к сериалу "Конь БоДжек"

Фото: кадр из видео Laura Torell/Youtube

Саксофонист Ральф Карни, который прославился как соавтор музыки к анимационному сериалу "Конь БоДжек", скончался в США на 62-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

Факт кончины музыканта подтвердил его племянник Патрик Карни из группы The Black Keys. Уточняется, что Ральф Карни ушел из жизни в Портленде в окружении родных.

Свою музыкальную карьеру Ральф Карни начал в середине 1970-х годов. Саксофонист работал с крупными музыкантами, в частности, стал известен благодаря плодотворному сотрудничеству с певцом Томом Уэйтсом при записи альбомов Rain Dogs, Bone Machine и Black Rider. Прославившее его музыкальное вступление к шоу "Конь БоДжек" Карни сочинил совместно с племянником.